Jaak Madison: vabandasin Ruuben Kaalepi nimel Le Peni ees 

Teema tõusis Äripäeva raadio europarlamendi debatisaates, kus Madisoni vastu astus välja keskerakondlane Yana Toom.

Samal teemal Poliitika Ka sina, Le Pen! Prantslanna tegi EKRE palvel rassistlikku käemärki Madisoni sõnul ei olnud Le Pen pildi pärast väga pahane vaid pigem oli probleem tema meeskonnal ja Prantsuse meedial. „Eks ma selgitasin neile mida Ruuben Kaalep võis sellega mõelda. Eesti sisepoliitikas on see [käemärk] natukene meedia trollimine. Kõik saavad aru, et seda käemärki ei näidata Eestis Ruuben Kaalepi või mõnede teiste poolt signaalina mingist maailmavaatest, vaid puhtalt sellepärast, et kõik meedias läheksid närvi. Avalikkus saab sellest aru. Välispoliitikas loomulikult on arusaam teine.“

Madison tunnistas, et kui käemärgiga trolliti meediat, siis võib öelda, et see oli ka Le Peni trollimine. „Vabandasin Ruuben Kaalepi nimel. Noormees ei mõistnud võib-olla selgesti, kuhu see pilt võib jõuda ja mis probleeme see võib teisele inimesele tekitada. Sinu jaoks on valimised läbi, su hääled on koos, oled riigikogu liige, nüüd tee neli aastat tööd ja tõesta oma valijatele, et sa väärid seda mandaati,“ luges Madison Kaalepile sõnad peale ja lisas, et enam ei pea meedia esikaantel mitmemõtteliste piltidega särama. Madison täpsustas, et Ruuben Kaalep ei esinda oma väljaütlemiste ja käemärkidega tihti erakonna seisukohti.

Ruuben Kaalepi selfie Marine Le Peniga Facebook.com/ruuben.kaalep

Yana Toomil oli noore ekrelase kohta nii mõndagi öelda. „Ruuben Kaalep on ikka täis mölakas, vabandage, et ma nii ütlen.“ Poliitik spekuleeris raadiosaates, et ilmselt ei olnud EKRE nii headeks valimistulemusteks valmis ja toppis oma nimekirja igasuguseid tüüpe, kelle puhul ei arvatud, et nad riigikogusse pääsevad.

„Ta [Ruuben Kaalep] pani muidugi Marine'i väga tanki. Tal on ju mitu kohtuasja. Temalt võeti mitu korda saadikupuutumatus ära. Ta oli kohtu all, sest ta postitas video, kus ta ütles, et meie ei ole nemad. Kui sa tead, et inimesel on selline taust ja ta on sellise luubi all ja sa paned ta tanki, siis sa oled väga rumal inimene, mida Ruuben Kaalep ilmselt on. Mõistlikum osa EKREst on olukorras kus peate neli aastat vabandama tema tegude eest. Ega tema targemaks ei saa, suur poiss ikkagi,“ sõnas Toom ärritunud toonil.