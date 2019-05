Jüri Pino | Süsteemita Süvariik 

Näib, nagu riik otsiks jamasid, mille peale loll alam pole kunagi tulnudki. Väga tõenäoliselt tulebki tädile appi. Sest see annab hea põhjuse jälle mingi osakond, keskus, instituut, sihtasutus püsti panna ehk laieneda. Ega probleem ise lahene, tahab lahendajaid.

See ongi – mu meelest – süvariik, topib ennast aina enamasse, muudkui kasvab ja kasvab. Ulatudes palju sügavamale, kui loll riigialam esimese hoobiga arvata oskab. Valimiste aegu tundus mõnele mehele, näiteks, et „riik” hääldatakse juba suure tähega. Proovige kirja panna suvaline lause, aga ühes on riik, teises Riik. Oi, kõlab ikka teisiti küll. Riik ei ole ju ainult ametnikud, Riik (no nii!) on ka kõik need justnagu sõltumatud sihtasutused-instituudid-ühingud, kes sellelt raha saavad, Riik on ka niiöelda ettevõtted, mille suurim klient see on. Seega on Riigi püsimisest, vohamisest, süvenemisest huvitatuid rohkelt ja mitmesuguseid.

Tõmblev süvariik

Mis lubaks veel kord väita, et värk on hoopis prostam kui Süsteem. Suure essuga Süsteem võiks/peaks olema järjekindel. Meie süvariik selline ei tundu. Pigem tõmblev. Kord on jamaks üks, kord teine, kord kes kellega käib, kord, kes mida sööb, inimõigused ja kliimasoojenemine alati varnast võtta. Väga loomingulise mulje jätab, otsekui tõtataks riigi abi nuiama, sest keset ööd tuli pähe järjekordne mure. Keda peaks ajendama midagi ühist. Näiteks enesealalhoiuinstinkt.

Inimese võime ennast ära petta on muidugi lõputu, aga ainult peaaegu. Kusagil sisimas võib väga palju lauaülemaid, projektijuhte ja mis kõik nad veel on, meeletult karta küsimust: mis see sinu asi on? Mida ma söön, mida ma mõtlen, mida ma räägin. Millele võib, lausa peab, järgnema küsimus: milleks su ametiposti ülepea vaja on, milleks su asutust-organisatsiooni mulle vaja on? Vaba maa – aga tee siis oma raha eest. Sest riigil ei ole oma raha, see virutatakse lollide alamate taskutest.

Keegi, ma arvan, ei tahaks endale tunnistada, et tema tegevus võib osutuda täiesti mõttetuks või isegi kahjulikuks. Et nt vihakõne vastu võitlejad on need kõige suuremad tigeduse külvajad. Labane, aga kisub ikka tõe poole küll.

Mida teha selle mõttevirvendusegi alla surumiseks – loomulikult jätta mulje usinast tegevusest ja selle vajalikkusest. Otsida uusi muresid, mille lahendamisega seoses tekkivad töökohad võivad osutuda turvavõrguks, kuhu maanduda, kui peaks miski nihu minema. Paremal juhul saab ise loodud väljajuurimise osakonna juhiks.