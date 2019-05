Seisukoht | Kõigest mäng, ei muud 

Liiatigi ei ole rootslastel üldse asja põdeda - nende muusikamasinavärk töötab õlitatult, mistap pole hirmugi, et laul võiks poolfinaali toppama jääda. Ning kui see peaks juhtumagi, on Rootsi muusikutel näiteks tänavu tegemist vähemalt üheksa looga - seega on toetatavaid rootslastel jalaga segada. Iltalehtigi meenutab oma lugejaile, et nüüd tuleb pöialt pidada Norrale, sest üks laulu autoreist on soomlane Henrik Tala. Kirjutamata reeglite kohaselt.