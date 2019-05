Elu Rein Raamat: „Sel talvel oli minek lähedal, põdesin järjest läbi kolm grippi.“ Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga: M

MEIE RELIIKVIA ON VABADUS: Rein Raamat ütleb, et tegelikult oli „Reliikvia“ talle üks suuremaid väljakutseid ja ta sõna otsese mõttes uppus töösse: tuli teha eskiisid, dekoratsioonide ehitamiseks tehnilised joonised ning Nõukogude Liidu stuudiotest oli vaja tellida keskaegseid rekvisiite: kahureid, vankreid ja tõldu. Tiina Kõrtsini

Rein Raamat (88) on Eesti filmimaastikul legend. Tema käsi oli mängus juba Eesti esimese nukufilmi „Peetrikese unenägu“ juures. Ta oli kultusfilmi „Viimne reliikvia“ kunstnik. Tema joonisfilmidega „Suur Tõll“ ja „Põrgu“ peletati lapsi teleri eest minema, kuid samas noppisid need mainekatel festivalidel auhindu. Praeguseks on Raamat teinud filmiga lõpparve ja pöördunud tagasi alguse, maalikunsti juurde. Vaatamata vanusele ja aasta algul tervist laastanud haigusele avas ta 7. mail Eduard Vilde muuseumi kastellaanimaja galeriis oma viienda isikunäituse „Nostalgilised mälupildid“.