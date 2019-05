ILMAPROGNOOS | Ideaalne grilli-ilm! Nädalavahetus tuleb suviselt soe 

Laupäeval püsib Eesti kohal kõrgrõhkkond ja vaid saartel lubab tibakene vihma. Mandril on ilm selge. Puhub mõõdukas idakaare tuul, rannikul võib puhanguid olla 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 3..8, päeval meretuulega rannikul kuni 13, sisemaal 18..23 kraadi.

Pühapäeval kõrgrõhkkonna mõju pisut väheneb. Öö on selgem ja sajuta, päeval võib taevas pilvekihiga kattuda. Lääne-Eestis võib kohati ka veidi vihma sadada, Kesk- ja Ida-Eestis on ilm sajuta. Samas on õhutemperatuur öösel 7..12, päeval sisemaal 20..24, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Puhub mõõdukas idakaare tuul.

Esmaspäeval lisandub Kesk-Euroopast pilvi ja Lääne-Eestis sajab siin-seal veidi vihma. Idapoolsetes maakondades on saju võimalus väiksem. Idakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval 20..25, meretuulega rannikul kuni 14 kraadi.



Teisipäeval sajab kohati hoovihma, on võimalik äike. Idakaare tuul on öösel veel võrdlemisi tugev, päeval mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval Põhja-Eestis 17..22, lõuna pool kuni 27 kraadi.