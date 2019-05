Financial Times pärib: kas Martin Helme on rassist?

Helme ütles väljaandele, et EKRE seisab rahvusliku iseseisvuse säilitamiseks vastu kõikidele Brüsselist tulevatele otsustele, mis tugevdaksid liidu rahalisi sidemeid või viiksid ühise immigratsioonipoliitika loomisele lähemale. Samas kinnitas ta, et ei tema, et EKRE ole Euroopa Liitu kuulumise ja ühisraha kasutamise vastu.