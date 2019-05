ÕL VIDEO JA GALERII | „Welcome to Tel Aviv city!“ ja „Opa-opa-opaaa!“ ehk Vaata, milline on Tel Avivi turumelu 

Kuigi arvasin, et ilmselt tullakse turul turistidele ligi ja lubatakse ainult just sulle parimat hinda, siis keegi agressiivselt inimesi oma boksi ei meelitanudki. Üks müüja hüüdis aeg-ajalt "Opa-opa-opaaaa", teine "Welcome to Tel Aviv city", kolmas aga "Yes, please!". Turulettide vaheline kõndimisala oli üsna kitsuke ja ikka juhtus, et kogemata kellelegi otsa kõndisid või koperdasid. Kui mina ikka vabandasin, kui kedagi müksasin, siis kohalikel tundus sellest täiesti ükskõik olevat.