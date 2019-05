Eestis lapsendatakse aastas mõnikümmend last. Pere ootavaid lapsi on mitu tuhat. Miks neid ei lapsendata? 

Eestis on 2500 vanemliku hoolitsuseta last. Kümme korda vähem on vanemaid, kes soovivad võõras peres sündinud lapse enda perre võtta. Lapsendada tahetakse eelkõige beebisid, kuid suurem osa lastest, kes oma bioloogilisest perest eraldatakse, on juba titeeast välja kasvanud.