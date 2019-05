Juhan Paadam: „Venemaa number oli perfektne ja viimase peal, aga selles puudub soojus." 

„Albaania edasipääs oli mulle arusaamatu, aga Euroopa rahvaste otsust ei saa ju kuidagi vaidlustada. Selgelt oli näha, et teine poolfinaal oli palju kordi tugevam kui esimene ning valikuid olid seega ka palju raskem teha. Kõik muu on nagu on - mind rõõmustasid saate tegijad ning saate reźii. Iisraeli televisioon on saanud igale laulule oma keskkonna loomisega väga hästi hakkama ja laval on väga palju karakteerseid kujundusi. Tõestamist leidis jälle see, et teine saade on kriipsuvõrra parem kui esimene - ehkki mul polnud ka esimesele ühtegi olulist etteheidet.“

Viimasena finaalilävest üle pääsenud Malta kohta tahab Juhan ära õiendada pisiasja, mis telekommentaatoril kahe silma vahele jäi. „Kommentaaris kõlas, et konkursil, kus see 18aastane maltalanna Michela olevat laulnud kuulnud teda lauljanna Ira Losco, kes esindas Maltat Eurovisionil 2016. aastal. Tahan lihtsalt lisada, et Ira Losco esindas oma riiki ka 2002. aastal Tallinnas ning talle laulsid tausta meie tüdrukud. Tallinnas tuli Malta toona teisele kohale.“