Muuseumiööl avavad tasuta oma uksed 214 paika üle terve Eesti 

Üks öö peakorraldajatest, Jelena Tšekulajeva, kutsus inimesi muuseumiöö kava varakult läbi lappama ja oma marsruuti läbi mõtlema, sest nii jõuab sündmuse viie tunni jooksul rohkem: "Suurte publikumagnetite kõrval on tasub kindlasti programmist üles otsida ka väiksed ja vähem tuttavad muuseumid, sest muuseumiöö on hea aeg avastamiseks – näiteks mitmed erakogud ongi avatud spetsiaalselt just muuseumiöö puhul ja muul ajal neid külastada üldjuhul ei õnnestu. Aga erilised, just selleks ööks kokku pandud ekskursioonid, töötoad, kontserdid, ootavad külastajaid igas muuseumis," ütles Tšekulajeva.



Käesoleva aasta muuseumiöö teema – mustrid – kutsub külastajaid tabama mustreid elus meie ümber: kultuuris, ühiskonnas, looduses ja küsima milliste mustrite osad me ise oleme.



Programmis osalevad muuseumid ja teised organisatsioonid avavad muuseumiööl oma uksed kell 18-23 ning sel ajal on sissepääs tasuta – ent tasub tähele panna, et on üksikuid paiku, kus uksed kas avanevad pisut hiljem või sulguvad pisut varem. Kõige parema ning värskema ülevaate sellest, mis igas muuseumis täpselt toimub, leiab aadressilt https://www.muuseumioo.ee.



Muuseumiööd korraldavad igal aastal koos Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing.