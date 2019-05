COOPi autoloosi võitja: hea, et istusin – muidu oleks pikali kukkunud! 

Sel suvel uue Passatiga mööda Eestit reisima

Margit ja Märt nendivad, et sõidavad koos perega hea meelega ringi. Näiteks möödunud suvel käidi Horvaatias. „Rentisime selle jaoks auto, sest enda omasse poleks nii mugavalt mahtunud. Eelmine auto on pisem, aga me oleme kuidagi suuremaks kasvanud,“ mõtiskleb Margit. Tema sõnul otsustati Horvaatiasse minna just autoga, et näidata lastele, 7-aastasele Ekkele ja 12-aastasele Elinorile, kui suur on maailm. „Sa vaatad küll kaardi pealt, et riigid on nii ja nii kaugel, aga lennukiga kohale lennates ei saa aru mastaapsusest,“ lausub laste ema.

Märt lisab, et nüüd, uue Volkswageniga, pole auto rentimiseks enam mingit vajadust. Veelgi enam, vaikselt on liikunud mõtted ka sel suvel pikemale reisile minna. „Itaalia ju sealsamas Horvaatia kõrval, olengi Google Mapsist võimalikku teekonda vaadanud. Aga kas me just see suvi hakkame seda tegema.. pigem võiks nüüd Eestile ringi peale teha. Näiteks ei ole lastega käinud Peipsi ääres või Võrumaal,“ arutleb Märt.

Terve pere sõidab väga tihti ka Saaremaa vahet, sest Märt on sealt pärit. „Saaremaa on nagu meretagune maailm. Rahulik ja kodune. Meile väga meeldib seal,“ kiidab Margit. Märt muigab aga, et kohati tundub juba, et abikaasast on saanud suurem Saaremaa fänn kui tema.

Laagri Maksimarketis on tekkinud oma trajektoorid

Margit ja Märt on ühtekokku abielus olnud 14 aastat ning 13 aastat elanud Tallinna külje all Sauel. „Meie esimene ühine elamine oli Tallinnas, väike kohatoaline. Pärast abiellumist tekkis mõte, et äkki on varsti vaja suuremat korterit. Tulles Saaremaa poolt olin näinud Saue-silti, pealegi elab mu tädi siin. Samas Margit tallinlasena ei teadnud Sauest mitte midagi ja oli kategooriliselt siia kolimise vastu,“ jutustab Märt. Täna on aga Margit kodukohaga rohkem kui rahul. „See on väga hea paik, kus elada, sest siin on mõnus ja rahulik. Kui Talllinnast töölt tuled, siis satud justkui teise maailma. Kõik on käe-jala ulatuses,“ seletab ta.

Tallinnast koju Sauele sõites jääbki teele Laagri Maksimarket, kus tehakse enamik oma nädalaoste. Sauel on mitu väiksemat poodi, kus Margit ja Märt käivad vaid siis, kui on kiirelt midagi vaja. „Lisaks käime COOPi poes Saaremaal ning kui sealt tuleme ja teame, et kodus süüa ei ole, siis Muhus Liiva COOPi poes. Meie jaoks on põhiline see, et ühe kaardiga saab kõik ostud tehtud,“ toob Margit välja. Möödunud kuul osalesid nad autoloosis üheksa piletiga ehk kulutasid 450 eurot.