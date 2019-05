Taiwan legaliseeris esimese Aasia riigina samasooliste abielud 

2017. aastal otsustas Taiwani konstitutsioonikohus, et samasoolistel paaridel on õigus abielluda. Tollal öeldi, et riigil on kaks aastat aega, et seadus kokku panna ning vajalikud muudatused teha. Tähtajaks määrati 24. mai 2019.

Seadus tekitas rahva seas suurt vastureaktsiooni, mis sundis valitsust mitmeid referendumeid korraldama. Rahvahääletused näitasid, et enamus saareriigi kodanikest on samasooliste abielude legaliseerimise vastu, väites, et abielu peab olema liit mehe ja naise vahel. Selle tulemusena ütlesid Taiwani juhid, et nad ei muuda abielu definitsiooni tsiviilõiguses, vaid loovad geiabieludeks eriseaduse.

Seadusandjad pidid valima kolme eelnõu – kahe konservatiivsema ning ühe progressiivsema – vahel. Valituks osutus valitsuse poolt esitatud progressiivsem seaduseelnõu. Teised kaks valikut poleks kooselule „abielu“ mõistet lubanud. Pigem oleks see nende väljenduses kõlanud kui „samasooliste peresuhe“ või „samasooliste liit“. Konservatiivsed jõud on pettunud, sest nende arvates sõideti tehtud valikuga referendumitest lihtsalt üle.

EPA/Scanpix

Paljud aktivistid, kes parlamendihoone ette kogunesid, ütlesid enne hääletust, et valitsuse seaduseelnõu on ainuke, mida nad on nõus aktsepteerima. „Valitsuse eelnõu on niigi viimase piiri peal, me ei nõustu enam rohkemate kompromissidega,“ teatas Jennifer Lu, Taiwani Abielu Võrduse Koalitsiooni juht. Ta lisas, et kui parlament peaks hääletama ühe konservatiivsema eelnõu poolt, pöördub nende rühmitus taas konstitutsioonikohtu poole. Vihmast hoolimata kohale ilmunud kooseluseaduse toetajad olid hääletuse tulemusest joovastuses.