Olavi Pihlamägi: "Finaalis on viiest Skandinaavia riigist neli ja see on Eestile natukene halb." 

Olavi sõnul mõjus laval hästi ka lätlaste indie-pop bänd Carousel, kuid kahjuks polnud neilgi finaali asja. Miinusmärgilise üllatuse tegi eksperdile aga Venemaa Sergei Lazarevi lavanumbri näol: „Lazarev laulis superhästi, aga visuaal ei olnud eriti õnnestunud ning see oli pettumus. Kui ma aga nägin Põhja-Makdoonia laulja Tamara Todevska numbrit, mis oli sisuliselt samamoodi lahendatud, siis hakkas natukene piinlik. Kuigi Lazarevi lavapilt oli kallim - tal oli kaheksa kasti, millest igas eraldi pilt. Kuid ega midagi teha ole - ju see, et kahel numbril on sarnased visuaalid, selgus alles kohapeal.“

Kui visata pilk kõigile finaali pääsenutele ja mõtiskleda, millistelt riikidelt võiks Eesti häältesaagi koguda, pole pilt sugugi vilets. Aga ka mitte ülemäära pidulik. „Finaalis on viiest Skandinaavia riigist neli ja see on Eestile natukene halb,“ lausub Olavi. „Eks skandinaavlased jagavad hääli omavahel. Küllap nad annavad meile ka punkte, aga paratamatult jääb meile vähem. Selles mõtes on meile muidugi pluss, et Läti ja Leedu jäid välja - ehk annavad nemad oma hääled meile.“