Belgia kuningas saab krõbeda trahvi, kui ta isadustesti ei tee 

Delphine Boëli isa isik on kohalikku ajakirjandust erutanud 1999. aastast saadik. Just sel aastal ilmus kuningas Albert II abikaasa, itaalia päritolu kuninganna Paola biograafia, kus väideti, et kuningal oli printsipõlves pikk salasuhe Delphine'i ema, paruness Sybille de Selys Longchamps'iga. Multimeediakunstnikuna tuntud Delphine olevat kolme ametlik võsukesega monarhi ebaseaduslik järeltulija. Armulugu lõppenud alles 1976. aastal, kui Albert otsustas seadusliku naise juurde naasta.

Delphine on hiljem väitnud, et tema ema suhe printsiga kestis lausa 18 aastat, 1966–1984. Kuningas Albert II ei kinnitanud sohitütre olemasolu, kuid tunnistas 1999. aasta jõulupöördumises, et tema abielu elas 30 aastat tagasi üle kriisi.

Paruness Sybille de Selys Longchamps on rääkinud, et pidas end viljatuks ning seetõttu ei kasutanud tema ja kuningas oma salasuhte ajal rasedusvastaseid vahendeid. Tütresse olevat Albert II soojalt suhtunud. Delphine oli nende armastuse vili.

2013. aastal kohtu käsul tehtud DNA-test tõestas, et Delphine'i bioloogiline isa pole Jacques Boël, Belgia ühe rikkama tööstusdünastia võsu. Sestsaadik on Delphine püüdnud tõestada, et tema tegelik isa on kuningas. Kui Albert II kuus aastat tagasi poeg Philippe'i kasuks troonist loobus, jäi ta ilma kohtuimmuniteedist.

Eelmise aasta lõpul andis Belgia kohus ekskuningale korralduse läbida DNA-analüüs. Algselt oli kohus seadnud tähtajaks kolm kuud: selle aja jooksul pidanuks Albert II andma süljeproovi. Vastasel juhul pidi Delphine tema tütreks kuulutatama ning saama õiguse ka pärandusele. Kuid ekskuningas on analüüsist keeldunud ja pöördunud apellatsioonikohtu poole. Sel neljapäeval otsustas apellatsioonikohus, et Albert II peab analüüsi andma. Iga päeva eest, mis analüüsi andmise tähtajast möödub, tuleb Albert II maksta 5000 eurot trahvi.