Räppar Pluuto: mõned neiud on saatnud sõnumi, et kas sooviksin nendega enda tüdrukut petta 

"Päris palju kirjutatakse, igapäevaselt. Minu isiklikule Instagrami kasutajale, mis on mõeldud vaid mu sõpradele, on kogunenud üle 600 follow request'i (jälgimistaotluse – toim.)," räägib Pluuto Kroonikale antud intervjuus. "Mõned neiud on saatnud sõnumi, et kas sooviksin nendega enda tüdrukut petta. Kuna mu enda tüdrukul on minu Instagrami kontole ligipääs olemas, siis on ta mõnikord päris kurjaks saanud nende kirjade peale."