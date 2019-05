Elu Ameerika rokkstaar leidis Eestis armastuse Kroonika , täna, 07:58 Jaga: M

Üleilmselt tuntud kitarrivirtuoosi Yngwie Malmsteeni bändis basskitarri mänginud ja laulnud Ralph Ciavolino (48), kes saabus Los Angelesest Tallinna vaevalt kuu aega tagasi, peab juba plaani siin paikseks jääda. Seejuures on muidugi määrav, et viimastel nädalatel on ta olnud kõrvuni armunud eestlanna Marina Merilasse (42).