Stockholmi Eesti Maja elanikud on lootusetult tülis Eesti Päevaleht , täna, 07:30

Eesti Maja Stockholmis Aldo Luud

Stocholmi Eesti Majas on sisepinged nii suureks kasvanud, et sõjajalal kogukond on olukorra lahendamiseks kohaliku politsei, kohtu ja prokuratuuri poole pöördunud.