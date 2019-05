Tere ja Farmi piimatööstuse juhatuse liige läheb konkurendi juurde 

„Valdise pikaaegne töö Farmi Piimatööstuse arendamisel oli tulemuslik ja edukas,“ sõnas Tere ja Farmi omanikfirma AS Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp. „Kuigi Valdis ärivaldkonda ei muuda, annab Saaremaa Piimatööstus, mis on oluliselt lähemal ka tema kodukohale, kindlasti uut indu ja värskeid mõtted Eesti piimatööstuse arendamisel. Maag Grupi nimel tänan Valdist ning usun, et koostöövõimalusi leiame ka tulevikus.“

„Kuna ma olen ettevõttes töötanud ligi 21 aastat, siis loomulikult on see ka veidi nukker sündmus nii minule kui ka minu senisele meeskonnale,“ rääkis Valdis Noppel. „Mulle on alati olnud südamelähedane Eesti kapitalil põhineva piimatööstuse areng. Olen panustanud Farmi Piimatööstusesse ja seeläbi Eesti piimandusse palju oma energiat. Loomult olen ehitaja ning seetõttu tahan Saaremaa Piimatööstust paremini kaardile tuua,“ sõnas ta ja ütles, et kuigi see ülesanne nõuab palju tööd ja kannatlikku meelt, on eeldused head. „Usun, et tõhustada annab palju, selleks mul ideid on. Saaremaa Piimatööstus on tõsiseltvõetav juustutööstus, mis omakorda suurendab väljakutset.“