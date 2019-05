TIMMERI TAROSKOOP 20.-26.MAI | Kaalud peavad puhkama, Skorpion vajab sõpru 

AMBUR on segaduses. Ta ei tea üldse mida või keda ta tahab. Amburit ootab ees reis, aga enne seda peab ta olema veendunud, et kodused asjad jooksevad mööda tema seatud rada, kust tal selline dikteerimissoov on tulnud, seda ei tea ta ise ka. Amburil on valikus kaks partnerit ja ta ei julge valikut teha, sest kardab eksida. Peale selle on kaks turvalisem kui üks - Amburi jaoks. Nädala teine pool toob talle aga ühel lõbusal koosviibimisel meeletu armumise, Amburi elu läheb veel keerulisemaks. Jumal hoia!

KALJUKITS mõtleb loobumismõtteid. Teda vaevab armukadedus, üksindus ja solvumine. Oma negatiivsed tunded peidab ta enda huvidesse, õpib, loeb või tegeleb kunstiga. Ilusaid asju vajab ta. Need tegevused isegi aitavad Kaljukitse, viivad mõtted mujale. Kaljukits tunneb, et teda rünnatakse, kes ja miks, seda ta ei tea, aga see tunne ei jäta teda rahule. Tal on tunne, et kõik tahavad midagi, aga vastu ei anna keegi sõrmeotsagagi. Kuulge, võtke rahulikult ja laske oma hirmud vabaks, elu on ilus! Kahjuks te ei mõista seda praegu.

VEEVALAJA mõtleb ainult seksist, aga ta otsib midagi. Midagi, mida tal ei ole. Ta ei tea ise ka mida, aga see ei tohi olla turvaline ja tavaline. Veevalaja ei taha üldse praegu midagi harjumuspärast, tal on sellest kõigest siiber. Ta tahab midagi mis raputaks, tooks argirutiinist välja, ärataks ellu. Ta on valmis õppima, ta on valmis alistuma, ta tahab olla allutatud, ta tahab allutada...ta tahab tunda, et ta elab.