ÕL VIDEO JA FOTOD | Tel Avivi mugavaim, kiireim ja ilmselt ka ohtlikuim liikumisviis - elektritõukerattad 

Tel Avivi Eurovisionile jõudes jääb linnapildis silma kaks asja – esiteks kaootiline liiklus, kus signaali lastakse absoluutselt iga asja peale ja teiseks kümned ja sajad elektritõukeratastel ringi kruiisivad inimesed. Tõukerattaid vedeleb igal pool – majaseinte ääres, sõidutee veerel ja tihtipeale ka täiesti suvalises kohas keset kõnniteed.

Selleks, et tõukeratast rentida, tuleb kõigepealt telefoni laadida rakendus. Selleks võib olla Lime või Bird. Soovitatakse esimest, sest see on odavam. Kui rakendus tõmmatud, tuleb sisestada krediitkaardiandmed ja saadki hakata sõitma. Hinda maksad minutipõhiselt – minut maksab umbes 60 kohalikku senti (15 eurosenti) ja ratta lahtilukustamine 5 seekelit ehk pisut üle ühe euro. Näiteks läks 4,5kilomeetrine sõit maksma umbes kuus eurot.

Elektritõukerattaga Tel Avivis Jörgen Norkroos

Kui äpp telefonis olemas, tuleb otsida lähim ratas. Rakendus näitab ilusti kaardil ära, kus asuvad sinu läheduses rattad ja kui palju neil akut on. Nii saad võtta tõukeka, millel on piisavalt elektrit, et oma sihtkohta jõuda. Ja kui isegi poole sõidu pealt aku tühjaks saab, saad lähedusest uue ratta võtta. Muide, neid saavad laadida kõik inimesed, kes seda vähegi tahavad teha – võta ratas, vii koju laadima (enne pead muidugi end äpis laadijaks registreerima) ja teeni sellega raha. Niimodi on võimalik päevas lausa 100 euro kanti teenida.

Muide, kui aku tühjaks saab, võib ratta jätta lihtsalt täiesti suvalisse kohta. Ja kui oled sõidu lõpetanud, siis samamoodi. Palve on küll, et rattad pargitaks ilusti tee äärde, kuid väga tihti näed tänaval keset kõnniteed seisvat ratast. Täpselt ei teagi, miks see just sinna on pandud. Ilmselt meeter kaugemale lükkamine on inimeste jaoks liiga raske.

Elektritõukerattaga Tel Avivis Jörgen Norkroos