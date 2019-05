Maaelu võlu ja valu: miks ma pean põllumehe pritsitavat mürki sisse hingama?! 

„Oleme maale oma elamist sättinud nüüd ligi kolm aastat. Tänavu suvel plaanime seal varasemast ka palju enam kohal viibida. Saan aru, et põllumajanduses kasutatakse erinevaid mürke ja tõrjeid, et saak oleks parem. Senini olen end igati tagasi hoidnud, aga nüüd tekib juba hirm ja vastumeelsus,“ kirjutab Õhtulehele Põlvamaal elav Anu.

„Viimased päevad on meie maja kõrval asuval põllul käinud vilgas tegutsemine pritsimise näol. Ja see ebameeldiv hais jõuab pidevalt ka meie õuele. Tõenäoliselt jõuab midagi ka haisust enamat. Kui pritsimine käib, siis on küll tunne, et iga hingetõmbega – astun sammu surmale lähemale. Ma ei taha seda oma perele. Nad võiks ju mingi vahemaa jätta, aga kipuvad täitsa meie piiri juurde tulema ja oma mürki laiale pritsima. Istutasin sügisel sinna piirile kuused, aga nüüd kardan küll, et ega neist midagi alles jää,“ kardab Anu.