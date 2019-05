Theresa May peab väidetavalt ametist lahkumise plaani 

Konservatiivide partei tulemused hiljutistel kohalikel valimistel olid tagasihoidlikud. Brexitiga on lood kehvad, selle saaga lõppu ei paista eriti kusagil. Juunis läheb peaminister May juba neljandat korda parlamendi alamkotta oma Brexiti diilile toetust leidma. BBC poliitikatoimetaja Laura Kuenssberg kirjutab, et neljandat korda läbi kukkunud May puhul oleks täiesti arusaamatu, kui ta endiselt ametisse jääks.