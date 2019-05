Eurovision Asi ametlik! Madonna esineb Eurovisioni finaalis ja esitleb uut lugu Katharina Toomemets , täna, 22:06 Jaga: M

Madonna Reuters/Scanpix

Kui paar päeva tagasi ütles Eurovisioni peaprodutsent Jon Ola Sand, et nad ei ole veel Madonnaga Eurovisionil esinemise lepingut sõlminud, siis nüüd on kindel, et superstaar astub eurolavale.