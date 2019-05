Töövaidluskomisjon: Jõhvi raamatukogu direktori vallandamine oli õigustühine! 

On peaaegu tava, et Jõhvi vallavalitsus kaebab töövaidluskomisjoni otsused kohtusse, kuid enamasti on töötaja kasuks tehtud otsus jäänud püsima. Vallavanema Max Kauri sõnul on kolmapäeval tehtud otsus veel liiga värske, et edasisi samme planeerida. „Eks vallavalitsus arutab, kui töövaidluskomisjoni otsuse kätte saab,“ ütleb ta. „Meil Eestis on õigusriik ja igal töötajal on võimalus oma õigusi kaitsta. Praegune koalitsioon Jõhvis lähtub oma poliitikas, sealhulgas kaadripoliitika formeerimisel, koalitsiooni osaliste arvamusest, et Jõhvi vajab töörahu. Jõhvi ei vaja kaadrivoolavust, see on selle poliitika sisu.“