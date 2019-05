Kuidas kohus leidis: kommunist on sõimusõna 

Kohtunik arvas ometi, et kommunist on sõimusõna, ja tunnistas Holsti süüdi ametikohuste täitmisel olnud ametniku solvamises. Karistuseks pandi ärimees kaheks nädalaks aresti.

2006. aasta sügisel tuli Ida-Virumaal ringkonnakohtul taas rinda pista küsimusega, kas kommunist on sõimusõna või mitte. Üks lapsevanem oli õpetajaid kommunistideks nimetanud ja nood tundsid end solvatuna. Kohus leidis, et lapsevanema sõnakasutus – olgu see siis kommunist või komsomolitöötaja – võib pedagooge küll riivata, kuid sõimusõna see ei ole.