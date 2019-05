HOLLYWOODI FILM EESTIS: casting'ule tulid nii supermodellid, rastapatsidega hipid kui ka dressides vanahärrad 

Kuum kevadpäev. Tallinna kesklinnas asuv vene kultuurikeskus. Siin avaneb näitlemiskirega inimestel viimane võimalus rauad tulle panna, et saada roll Eestis filmitava salapärase Hollywoodi mängufilmi massistseenis. Viimati käisin ma vene kultuurikeskuses „Gigolo-mehe“ filmist tuntud näitleja Rob Schneideri püstijalakomöödiat vaatamas. See oli naljakas ja see mees oskab näidelda. Minu näitlemisoskus piirdub aga sellega, et suutsin esmakursuslasena ema ees kainet mängida.