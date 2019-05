USA analüütik: Narva ründamine Vene „roheliste mehikeste“ poolt rebiks NATO ribadeks 

Raamat sai nime Ida-Hiina meres paikneva Senkaku saarestiku järgi, mis lääneriikide hinnangul kuulub Jaapanile, kuid mida Hiina Diaoyu nime all ka enda omaks peab. Kui hiinlased otsustaksid mõne saare okupeerida, peaks USA oma Jaapani liitlastele appi tõttama ja nõnda võiks paari inimtühja ja sisuliselt väärtusetu maalapi pärast alata sõda tuumariikide vahel. Milleks?

O’Hanlon ei taha oma raamatus, mille esimene peatükk on tasuta loetav, väita, et taoline stsenaarium oleks tõenäoline. Küll aga võib nii minna mitmel põhjusel: kui Venemaa riigipeal oleks vaja õhutada kodumaal rahvuslikku uhkust või nõrgendada USA kui suurima vastase globaalset positsiooni. Just mõne NATO liikmesriigist väikese tükikese haukamisega saaks Venemaa selgelt aimu, kas organisatsiooni kuulus „artikkel 5“, mis sätestab, et rünnak ühe liikme vastu on rünnak kogu NATO vastu, ka reaalselt vett peab.

Analüütik kõneles teemast kaitseteemadele keskenduvas CSIS mõttekojas, kus kordas sama mõtet. „Olgu see Hiina rünnak Senkaku saartel või Putini rünnak väikelinna vastu Eestis-Lätis, eesmärk poleks konkreetselt traditsiooniline ehk oma territooriumi suurendamine,“ sõnas O’Hanlon. „Nende tegelik eesmärk oleks nõrgendada liitlaste suhteid või USA juhitavat rahvusvahelist süsteemi, millega nad põhimõtteliselt ei nõustu – Venemaa mõneti isegi rohkem kui Hiina. Olen mures, et nad näeksid selles võimalust heita liitlassuhted segadusse ja vaidlustesse.

Kujutage ette NATO nõukogu 29 liikme kohtumist päev pärast seda, kui Vene „rohelised mehikesed“ on hõivanud ühe Eesti väikelinna – ühtegi lasku tegemata ja lubades peatselt lahkuda, kui tingimused seda lubavad, mis oleks selles minu poolt välja käidud stsenaariumis venelaste ametlik sõnum. On osad NATO liikmed, kes ilmselt ütleksid, et „artikkel 5“ nõuab, et me peame andma sõjalise vastulöögi ning selle linna vabastama. Teised vastaks, et te ajate hullu juttu, sest hävitaksite küla selle päästmiseks ja riskeerite seda tehes veel III maailmasõjaga. Lisaks kuluks mitu kuud, et saada kokku piisavalt suured väed, mis peaksid kindlasti vastu vasturünnakule venelaste täiendavatele abivägedelt, mis paiknevad kohe piiri taga. Putini siht oleks nautida seda Brüsselis toimuvat vaidlust ja vaadata, kuidas me ise alliansi tükkideks rebime ja tõestame, et „artikkel 5“ oli kõigest tühi lubadus.“