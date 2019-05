BBC analüüsis Kaalepi ja Le Peni „okei“-klõpsu 

Kuid märgid, sümbolid ja nende tähendus muutuvad ajas. 2017. aastal hakkasid netitrollid kasutama okei-märki naljana, panemaks üldsust arvama, et okei-märk on natside käemärk. Mõte selles, et kolm väljasirutatud sõrme näevad välja kui W, pöial ja nimetissõrm randmega kui P. Lühend väljendist white power ehk valgete võim. Nali töötas ning läks kaugemalegi – pidev kasutamine äärmusparempoolsete gruppides viis selleni, et nüüd ongi tekkinud reaalne seos märgi ja poliitilise vaate vahel. Esialgu üldsuse trollimiseks mõeldud märki kasutavad mõned neonatsid nüüd oma meelsuse väljendamiseks täiesti siiralt. Okei-märgist saigi see, millena teda algul esitleti.

Märgi kurikuulsus kasvas, kui seda kasutas Uus-Meremaa mošeedes massimõrva korraldanud kurjategija kohtusaalis. Märk ei olnud enam naljaasi. Seda kasutatakse nn koeravilena (ingl k dog whistle) ehk sümbolina, mis on kui silmapilgutus või äratundmismärk oma grupile või maailmavaate jagajate seas, kuid piisavalt süütu teistele, kes gruppi ei kuulu ja vihje sisu ei mõista. Umbes nagu mõnes sõpruskonnas või kambas on n-ö omad naljad, millest keegi teine päris aru ei saa. Võib-olla saad aru, et nali käib sinu pihta, aga ei saa selles ka teisi otseselt süüdistada, sest ei mõista nende omavahelisi vihjeid.

Iga kord, kui keegi käega okei näitab, ei tähenda see, et tegemist on valgete ülemvõimu ülistava inimesega. Eriti ei ole seda tähendust mõtet otsida 2017. aasta eel, kus netinalja märgi ümber veel ei eksisteerinudki. Mõni inimene žestikuleerib kõneledes ägedalt ning teeb seda automaatselt. Seega on oluline kontekst, kavatsus ning etteplaneeritus märki mingil põhjusel või mingi sõnumiga kasutada. Siis jõuame riigikogu liikme Ruuben Kaalepi ja prantsuse parempopulisti Marine Le Peni ühisfoto juurde, kus mõlemad okei-märki teevad. Brittide BBC ei näi olevat seisukohal, et tegemist oli päris teadmatusest tehtud žestiga.