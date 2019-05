Juhtkiri | Õnnetused risubussidega on aja küsimus 

Bussipõleng Raplas oli küll õnnelik õnnetus – hullema hoidsid ära nii bussijuhi kui ka lasteaiaõpetajate kiire ja asjalik käitumine laste sõidukist väljaaitamisel, mistõttu ükski laps viga ei saanud –, kuid loomulikult olnuks parem kui vaatepilt põlevast bussist, millest foto- ja videokaadridki mõjusid ehmatavalt, jäänuks mudilastel hoopis nägemata. Vajame kindlustunnet, et selliseid õnnetusi enam ei korduks.

Esmalt tuleb loomulikult välja selgitada konkreetse õnnetusjuhtumi asjaolud. Bussiettevõtte kinnitus, et bussid käivad pidevalt tehnohoolduses ja neid kontrollitakse regulaarselt, võib tähendada, et selle ettevõtte busside tehnilise seisukorraga tõepoolest ongi kõik hästi ja inimlikust hooletusest seekord süüd otsida ei tasu.

Samas teeb murelikuks, et bussipõlengust rääkinud uudiste kommentaariumid täitusid kiiresti etteheidetega, et Eestis ongi kombeks vedada lapsi risubussidega. See väide on paraku mõnel pool leidnud ka faktilist tõestust – näiteks tänavu veebruaris Harku vallas tehtud reidil tuvastati, et kaheksast kontrollitud bussist vastas nõuetele vaid kaks. Ometi ei peaks ükski laps sõitma kooli bussiga, millel on katkised turvavööd, siledaks kulunud rehvid, vigased pidurid jne.

Ohutusele vilistamist ei õigusta miski, kuid karmil hinnakonkurentsil avalikel hangetel on kahtlemata seos näiteks bussijuhtide madalate palkade ja vanemate busside liinile laskmisega. Halvimal juhul kajastub see selles, kui turvalisena tajub bussisõitu reisija. Hind on määrav ka tellimusvedude puhul – kui kord aastas klassiekskursiooni korraldavalt õpetajalt ei eeldagi keegi kompetentsi bussi tehnilise seisukorra hindamisel, küll aga on tuntav surve võimalikult odava reisi korraldamiseks, kas saabki siis ette heita, et valitakse lihtsalt odavam pakkuja?