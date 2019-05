Mart Soidro | Juhan Peegli peale mõeldes 

Aeg lendab linnutiivul. Imelik mõelda, et enamik Juhan Peegli lastest – nii armastas Õpetaja oma õpilasi kutsuda - on juba pensionieelikud või suisa pensionärid ja tikutulega tuleb Peegli laste hulgast otsida neid, kelle turjal alles viies aastakümme.

Vanast Juhanist, suurte uudishimulike silmadega südamlikust ja lokkispäisest mehest on kirjutatud loendamatul hulgal helgeid mälestusi. Kui neid korraga lugeda, kipub sellest paraku kujunema ühetooniline ülistuslaul, mis kindlasti pannuks Õpetaja häbelikult punastama.

Juhan Peegli õpetussõnad ja tähelepanekud

Kui aktuaalsed on need tänapäeval? Kuidas veebireporterile selgitada, et „ajakirjanik võid sa olla, aga inimene pead sa olema”? Kuidas teha klikitööstuse ajastul verisulis kirjatsurale selgeks, et „kui saad, siis ära kirjuta”? Et „uudis pole see, kui koer inimest hammustab, vaid see, kui inimene koera hammustab.”

Aeg teeb oma töö. Äsja ilmus „101 eesti ajakirjanduspala” (autoriteks Roosmarii Kurvits ja Tiit Hennoste). Juhan Peeglit on selles 223-leheküljelises kogumikus mainitud vaid ühel, 126. leheküljel. Sisukorras kannab see lugu pealkirja „Ajakirjanike harimine”. Loos päises on siiski ka PEEGEL.

„Juhan Peegli (1919-2007) juhtimisel alustati aastal 1954, algul eesti filoloogia tiiva all ühe spetsialiseerimisvõimalusena, alates 1976 iseseisva erialana /- - -/ Õppeplaanid tulid küll Moskvast ja olid punased, aga tegelikus õpetuses valitses valgustuslik ja aateline, võiks öelda, 19. sajandi ja mõnes osas ka niinimetatud Tõnissoni kool, mille tuumaks arusaam, et ajakirjandus on rahvuskultuuri oluline osa.”

Ilusasti kirjutatud. Sellelt tõdemuselt on hea edasi minna. 70-80ndate ajakirjanduskateedrit võib vabalt võrrelda lavakunstikateedriga. Mitte üksnes selle pärast, et enne eksamitele pääsemist toimusid mõlemal erialal katsed ja vastu võeti vaid 15 tudengit (lavakasse üle aasta ja konkurss oli tihedam), vaid ka selle pärast, et mõlemas kateedris valitses vaba vaim. Ja seda kurjade ilmade kiuste.