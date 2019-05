Emakaväline rasedus emakasse tagasi ja vägistamine ei loe: Alabama ja teised osariigid teevad samme abordi keelamiseks 

CBS News kirjutab, et Ohio osariigi senatis eelmisel kuul esitatud seaduseelnõu järgi võiks tervisekindlustust abortide puhul piirata, välja arvatud kahel juhul: kui naise elu on ohus ning kui tegemist on emakavälise rasedusega, mis puhul võiks viljastatud munaraku tagasi emakasse siirdada.

Aprillis kinnitas Ohio kuberner seaduse, mille kohaselt ei saa rasedust katkestada pärast kuuendat rasedusnädalat. Paljud naised ei teagi selleks hetkeks veel, et nad üldse rasedad on. Missouri osariigi senatis läbis 16. mail hääletuse eelnõu, mis keelaks protseduuri pärast kaheksandat rasedusnädalat. Erandiks on meditsiiniline näidustus, kuid mitte vägistamise või intsesti (peresisese vägistamise) tagajärjel tekkinud rasedus. Eelnõu peab veel läbima osariigi esindajatekoja hääletuse, vabariiklasest kuberner andis juba mõista, et tema seaduse kinnitaks.

15. mail allkirjastas Alabama kuberner Kay Ivey Ühendriikide kõige piiravama abordiseaduse. See keelab raseduse katkestamise absoluutselt igal põhjusel peale tõsise terviseriski. Muul eesmärgil raseduse katkestamine on kriminaalkuritegu. Arst, kes protseduuri läbi viib, läheb kuni 99 aastaks vangi. Vägistamise või intsesti ohver rasedust katkestada ei tohi. Erandit ei tehta ka alaealiste rasedaks jäänute puhul. Isegi päris lapseealiste.

Eelnõu poolt hääletas 25 Alabama senati 35 liikmest. Kõik 25 on mehed. Naistekliinikute kett Planned Parenthood lubab seaduse kohtusse kaevata.

Asja konks on aga selles, et abordivastased poliitikud ning aktivistid eri osariikides seda just nimelt ootavadki. Lootuses, et mõni ennekuulmatult naiste meditsiinilisi õigusi piirav seadus jõuab ülemkohtusse, kus seejärel tühistataks üleriigiline abordiseadus, rahvakeeli Roe vs Wade.

Roe vs Wade on 1973. aasta kaasus, mis ülemkohtu otsusega dekriminaliseeris raseduse katkestamise ning määratles selle privaatsusvabaduse küsimuseks. 1990ndatel andis Bill Clintoni valitsus järele nii palju, et paljud osariigid said hakata seadma abordile erinevaid piiranguid. Päris ära keelata ei saa, kuid nüüd kompavadki paljud osariigid neid piire, sest USA ülemkohus, ehkki teoreetiliselt sõltumatu organ, on siiski paraku küllaltki poliitiline. Ülemkohtunikke, keda on kokku üheksa, määravad presidendid. Reeglina valib president ikka kohtuniku, kes paistab oma otsustes silma kui presidendi poliitikale soodne tegelane. Ülemkohtuniku töökoht on eluaegne, vahel harva võib ka juhtuda, et mõni president ei saagi oma ametiajal ühtki kohtunikku ametisse nimetada. Ülemkohtunik võib siiski omal soovil ametist lahkuda, näiteks tervislikel põhjustel.