VIDEO | Nagu lasteaias! Riina Sikkut selgitas riigikogu istungil Mart Helmele pikkpeetri tähendust

Pöördumises Helme poole väljendas Sikkut üllatust, et too ei mõista küsimusi lastekaitsetöö, lähisuhtevägivalla olemuse, ajakirjanduse rolli, riigi välispoliitilise kursi tähtsuse ja e-valimiste usaldusväärsuse kohta ning ta heitis Helmele ette, et ta ei mõista, mis on ühes või teises rollis sobiv või mitte.

"Näiteks see siin, vaadake siia, see siin on pikkpeeter, see asub nimetissõrme ja nimetamatsi vahel, aga teie poolt viidatud globalistlik, liberaalne läänemaailm on andnud sellele žestile teistsuguse tähenduse ja tõesti, minu lapsed seda tähendust ei tea," ütles Sikkut ning lisas, et tema poolt sellise žesti tegemine valitsusliikme suhtes oleks äärmiselt ebaviisakas.

"Kui ma seda žesti ei tee, ei ole tegemist enesetsensuuriga, see on elementaarne viisakus, see on kokku lepitud reeglite ja tähenduste austamine ja tähendused võivad aja jooksul muutuda. Ja mul on tunne, et te ei saa sellest aru, ja sellest on väga kahju."

Helme kinnitas, et tema ei kuulu nende inimeste hulka, kes on kokku leppinud, et palju kõneainet tekitanud käemärgil minig negatiivne tähendus oleks. "Kui liberaalid on kokku leppinud, et mingisugune käeliigutus tähendab midagi, noh mina ei ole liberaal, minu jaoks ei tähenda. Minu jaoks tähendab see head tuju. Meie oleme konservatiivide poolel kokku leppinud, et see on hea tuju märk. Kui teie olete kokku leppinud milleski muus, siis meil on lihtsalt kahe maailmavaate konflikt ja nii lihtne see ongi."

Sikkuti otsekohene žest tekitas muidugi palju elevust ka sotsiaalmeedias.