GALERII | ÕL CANNES'IS: päike ja melu muudavad filmistaarid kaamerate ees vallatuks 

Süüria dokumentaalfilm, mida näidati eriseansside programmis. Film räägib verisest sõjast Süürias, ent erineb paljudest teistest samal teemal vändatud linateostet sellega, et on pühendatud lastele. Neile väikestele inimestele, kes mängisid vales kohas ning astusid pommile peale või kes surid lennukilt alla visatud pommiplahvatuses või muul traagilisel moel. Aga eelkõige on see traagiline lugu pühendatud režisöör Waad Al Kateabi Süürias hukkunud lapsele Samale.

Animatsioon põhineb samanimelisel romaanil ning see linastus festivalil Un Certain Regard kõrvalprogrammis. Sündmustik toimub 1998. aasta suvel Kabulis, mille varemed on Taliban okupeerinud. Hoolimata igapäevasest vägivallast ja õnnetusest on Mohsen (Swann Arlaud) ja Zunaira (Zita Hanrot) armunud ning usuvad helgesse tulevikku, mis aga saab mõtlematu teo tõttu rikutud. Filmi režissöörid on Zabou Breitman ja Eléa Gobbé-Mévellec.