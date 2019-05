Jevgeni Ossinovski: Mart Helme umbusaldamine heidab varju ka Jüri Ratasele 

„Minult on küsitud, kas sotsid kavatsevad ka Mart Helmet umbusaldada. Ma ei ole kunagi usaldanud Mart Helmet ja tema erakonda valitsuses. Olen aastaid rääkinud, et EKRE väärtusruum ja sellest tulenev sõnapruuk töötab vastu Eesti rahvuslike huvidele, mistõttu on nad minu hinnangul valitsemiskõlbmatud. Seepärast olen kutsunud üles teisi, demokraatliku õigusriiki alusväärtusi hindavaid erakondi välistama nendega koostöö.

Lubadustele vaatamata on nüüd see juhtunud, et Helmed on valitsuses. Ja teevad seal seda, mida nad on lubanud teha. Lammutavad, lõhestavad, räuskavad ja alandavad. See ei saa ju ometi kellelegi üllatusena tulla?!

Ainuke, kelle usaldus on valimistejärgsel ajal tõsiselt küsimuse alla sattunud, on peaminister Jüri Ratas. Tema ja ta kaaskondlased lubasid meile, et kui EKRE saab valitsusse, siis ta taltub. Valitsusvastutuse raskus normaliseerib nii teod kui retoorika. Olin küll kahtlev algusest peale, et nii võiks minna, aga võtsin seda peaministri valmisolekuna kaitsta Eestit omaenda valitsuse liikmete eest.