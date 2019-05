KUULUJUTUKATEL PODISEB: kas Angela Merkel kolib Berliinist Brüsselisse? 

Täpsemalt andis alates 2005. aasta sügisest Saksamaa valitsust juhtiv Angela Merkel mõista, et nii nagu paljud teised, on ka tema mures Euroopa pärast ning tahab koos teistega hoolitseda Euroopa saatuse eest.

Angela Merkel rõhutas ka, et tal on head suhted Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga ning neil kahekesi on võtmeroll Euroopa Liidu tippametikohtade jagamisel.