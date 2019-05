Koolikohtade määramine külvab paanikat: haridusamet suhtub asja rahulikult  

Eile avalikustati nimekiri sügisel esimesse klassi minevatele lastele määratud koolidest.

Haridusameti juhataja selgitab, et nüüd hakkab alles liikumine toimuma. Paljud vanemad võtavad pakutud koolikoha vastu, ent mitmed hakkavad otsima muid võimalusi. „Kes on ära kolinud, kes juurde tulnud. Ka neil, kes on hiljem Tallinna linna elama asunud, on samasugune õigus koolikoht saada. Liikumine toimub 31. augustini. Lihtsalt suur hulk määrati nüüd ära – see kohustus oli meil 25. maiks. Nendele inimestele on teade saadetud.”

Rahulolematuid vanemaid on vähemaks jäänud

Rahulolematute lapsevanemate hulk aastatega pigem väiksemaks jäänud. „Sel aastal tuli meil Tallinna piires teha 50 eriotsust,” märgib Pajula. „Eelmisel aastal oli eriotsuseid 55. Arvestades, et me jagame igal aastal koolidesse 4500-5000 last, on see väga marginaalne hulk. See on alla 1 protsendi.”

Käesoleval aastal on Pajula sõnul iseloomulik see, et mitmed pöördunutest on jätnud ise avalduse esitamata. „Alla kümne on neid täna olnud, kus lapsevanem on mingil põhjusel ise jätnud avalduse esitamata ja nüüd on talle määratud kool, mida ta ei soovinud.”

Pajula toob näite juhtumist, kus vene keelt kõnelev laps, kelle vanem avaldust ei esitanud, määrati venekeelsesse kooli. Vanem oli aga tahtnud lapse eesti kooli panna. „See lapsevanem oli tõesti siiralt õnnetu, aga võtsime tema avalduse ja vaatame, mis veel teha annab. Tegelesin selle juhtumiga isiklikult.”