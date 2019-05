SELGITUS: kuidas jagunevad hääled europarlamendi valimistel? 

Europarlamendil on teiste valimistega ühine see, et kandidaadid jagunevad erinevate erakondade alla, kuid kuna kandidaate on vähe, puudub europarlamendi valimistelt künnis, mis mängib näiteks riigikogu valimistel olulist rolli.

Europarlamendi valimistel ei ole otseselt oluline see, kui palju mõni kandidaat hääli kogub. Tähtis on hoopis see, mitmendal kohal on kandidaadid oma erakonna nimekirjas, kuna europarlamendi saadikute valimisel arvestatakse häälte jaotumist D'Hondti jagajate meetodil. Tegemist on meetodiga, milles liidetakse kõigepealt kokku kõik hääled, mida kindla erakonna kandidaadid saanud on ehk nö erakonna hääled. Järgmiseks määratakse selle summa pealt selle erakonna kandidaatidele võrdlusarv. Siin tulebki mängu see, mitmendal kohal keegi oma erakonna nimekirjas on, sest kandidaadi võrdlusarvu saamiseks on vaja erakonna hääled jagada selle numbriga mitmendal kohal kandidaat nimekirjas on.