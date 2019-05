Eesti tegi poolfinaali järel ametlikus Eurovisioni ennustustabelis suure hüppe 

Eesti on ennustustabelis terve aprillikuu 24. ja 25. positsioonil püsinud, maikuu alguses langesime lausa 26. kohale. Kuid pärast esimest poolfinaali on Eesti positsioon kõvasti paranenud ning nüüd asume ennustustabelis 17. kohal.

Eesti võimalus Eurovision võita on ennustustabelite kohaselt kahjuks küll 1%. Edetabelit juhib hetkel Holland, kelle võiduvõimalus on 36% ja kes on ennustustabeli liider olnud juba märtsikuust saadik.