Kui alkoholiaktsiis langeb, mis saab poes õllehinnast? 

Rahandusminister Martin Helme on ametisse astudes asunud kohe täitma koalitsioonlepingu punkti, mille järgi tuleb langetada (alkoholi)aktsiisi, et ohjeldada piirikaubandust. Helme tahab, et see juhtuks võimalikult ruttu ja nii võiks aktsiis langeda juba 1. juulist. „See peab langema,“ ütles Helme nädala alguses ERR-ile.

See on ideaalne arusaam, mis ei pruugi kokku minna reaalsusega. Tuleb küsida, mida teevad tootjad oma hindadega ning mis mõtted on kaupmeestel, kes tooted lõppkokkuvõttes letti panevad? Garantii, et hind langeb, kuna aktsiis langeb, pole. Osav kaupmees leiab hunnik põhjuseid, miks hinda ei tuleks langetada. Palgad–hinnad tõusevad, senised kõrged aktsiisid on hakanud kasumit sööma…

Ministeeriumil on arvutusi, kuid praeguse seisuga hoitakse neid enda teada. Pole teada, mida valitsus otsustab. Alkoholiaktsiisi langetamise mõjuanalüüsis on niivõrd palju liikuvaid osi, et selle väljavaateid on raske ennustada. Vaikimisi aga arvestatakse, et tõenäoliselt toob langetus kaasa miinuse. Ei midagi katastroofilist, aga rahalist katet tuleb siiski mujalt otsida.

Mida siis teeksid tootjad ja kaupmehed, kui aktsiis langeks kolmandiku võrra? Võtame illustreerivaks näiteks pooleliitrise õlle kangusega 4,7%, mis maksab poes nii 1,40 eurot (ilma pandita). Aktsiis moodustab sellest umbes kolmandiku.

Rimi avalike suhete juhi Katrin Batsi sõnul on küsimusele keeruline vastata, sest kaupa ostetakse sisse tootjalt, millel juba on aktsiis juures. „Seega peaks seda küsima tootjalt, kas ta plaanib jaekaupmehele sisseostuhinda langetada, kui aktsiisi kahaneb,“ ütles Bats.

Samas nendib Bats, et lõpliku hinna määrab ikkagi turg. „Eesti jaekaubanduses on konkurents täna sedavõrd suur, et iga hinnamuutus on suure tähelepanu all,“ selgitas ta. „Kogu keskkond alkoholi müügi osas on väga palju muutunud. Tooted on silma alt ära ja reklaam väga piiratud. Küsimus on, kas paljalt hinnalangus tooks piiri tagant ostjad ikka poodi tagasi.“