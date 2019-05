SKANDAAL: beebiga naisrežissööri ei lubatud Cannes'i festivalile 

Briti režissöör Greta Bellamacina, kelle linateost „Hurt By Paradise“ näidatakse festivali turusektsioonis, on Cannes'i korraldajate tagurlikkusest šokeeritud. „Just nagu vajaksid naiskineastid võrdsusele meie alal veelgi rohkem takistusi!“ vahendab The Guardian tema avaldust. Bellamacina väitel keelduti festivalil teda koos sülelapsega esmalt üldse sisse laskmast. Pärast stressirohket vaidlust lubati ema ja laps viimaks akrediteerimisalale, kuigi lapsekäru pidi teise sissepääsu kaudu minema. Seejärel öeldi emale, et imik vajab 300eurost festivalipassi. Kui Greta oli valmis seda soetama, öeldi, et tema palve töötlemiseks kulub 48 tundi. Seniks paluti tal festivalialalt lahkuda.