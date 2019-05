Rootsi eurolaulik: "Muidugi Rootsi võidab!" 

Lundvik nentis Soome reporterile, et Rootsis on kõik kohaliku eelvooru ehk Melodifestivaleni palad edetabelite tippu tõusnud. Tema eurolaulu „Too Late for Love“ on Iltalehti teatel kuulatud Spotifys juba üle 15 miljoni korra. Soomlaste eneste esindaja Darude'i laul „Look Away“ on kogunud vaid 900 000 striimimist.