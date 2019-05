Peeter Oja võrdleb Eesti valitsust Seewaldi palatiga: normaalsuseks on muutunud täiesti süüdimatult möliseda 

Ojale on sotsiaalmeedias hammaste vahele jäänud uus majandusminister Taavi Aas. "Ma ei näe põhjust, miks ta peaks olema sellise koha peal. Kui vaadata üldist pilti, siis peetus poliitikas, kellel puuduvad laiemad ideed ja säravad mõtted, on juba tavapäraseks muutunud."

"Taavi Aas oli mingi suvaline Tallinna aselinnapea. Ja kui hakkasid jamad Edgar Savisaarega, siis ta lihtsalt pandi linnapeaks. Ta ei osanud midagi teha. Nii on see läinud ja nii on saanud ka täiesti suvalised vihmavarjuhoidjad oma positsiooni varem või hiljem. See on kolosaalselt jube, mis need inimesed endaga kaasa toovad," on Oja arvamusel. "Kas haridus, mõttejõud või visioon puudub. Kogu meie elu pidurdub." Oja kurvastab enim see, et inimesed, kellel oleks visioon riigi tuleviku osas, valitsusse lihtsalt ei saa.

"See, mis on norm, on muutunud naivismiks: maamehelikult otsekohesed sõnavõtud on muutunud normiks. Minister, kes vastutab riigi eest, saab asju korraldada, suunata, läheb pühapäeval mingisse raadiosse ja koos oma pojaga kritiseerib seda sama riiki, mida ta esmaspäeva hommikul hakkab juhtima. Minu jaoks see ei ole normaalne. See on haige! Aga sellises normaalsuses me praegu elame," ütleb Oja.

"On täiesti normaalne süüdimatult möliseda. Nagu Seewalti palat on Eesti valitsus praegu," avaldas Oja saates arvamust.

"Mida need inimesed peavad tegema, kes on aastakümneid valutanud meie riigi pärast oma südant? Inimesed on pühendanud oma elu Eesti riigi ja rahva arengule. Ja nüüd tulevad mingid sellid, kes laamendades tõmbavad vee peale," ei suuda Oja ära imestada.

Lahendust ei suuda mees sellele näha. "Kuna inimesed on ka omavahel tülli läinud. Tihtilugu on väga suur hulk inimesi, kelle ette pritsitakse mingit tuleviku kaunist maailma, mida ei ole võimalik niisama saavutada. Nad usuvad seda ja siis ei jää sellel, kes on juht nagu Helmed, midagi muud teha, kui vinti aina üle keerata, sest ei ole enam tagasiteed. Aga kuhu see läheb? See lõpeb lihtsalt mingi katastroofiga - totaalne pettumus tuleb," on Oja kindel.

Oja leiab, et hetkel on valitsus väga äärmusesse läinud, võrreldes riiki majaga. "Oleme ehitanud vundamendi, seinad, aga nüüd on vaja kõpitseda. Enam ei ole see aeg, et lammutame ja teeme uue maja. Plaani ja projekti ei ole. See on kurb, kui selline asi on."