HELENI BEEBIBLOGI | PALJASTUS: Kuidas ma tegelikult oma Kalvi-Kallega tutvusin 

PALJASTUS: Kuidas ma tegelikult oma Kalvi-Kallega tutvusin Helen Kõpp , täna, 12:00

Kui alustasin eelnevates postitustes oma partneri-saagaga, siis seekordne blogipostitus pühendub ilusale armastusloole – kuidas ma kohtasin oma lapse isa. Tegelik armastuslugu temaga on hoopis mitmetahulisem. Levitatakse muidugi ekslikku arvamust, et kohtusin lapse isaga esimest korda ühe väljamõeldud saate, mida irooniliselt tõsielusarjaks nimetatakse, võtetel. Teadagi, miks pealtvaatajatele seda versiooni pähe üritatakse määrida – et inimesed säravalt ekraanilt peegelduvat muinasjuttu pimesi usuks.