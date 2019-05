HÄIREKESKUSE MEEDIK: "Kui beebiemad räägivad, et tita magab nende kaisus, siis tahaks appi karjuda!"

Tiina roll on helistajaga kuni kiirabi saabumiseni liinil olla. „Räägin nendega, kes on eluohtlikus seisus, keda elustame. Kui inimene on kusagil üksi, teda on tulistatud, ta kardab, siis olen temaga liinil, kuni jõuab politsei või kiirabi. Juhendan, rahustan.”