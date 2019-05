10 AASTA JOOKSUL KUUS VALITSUSJUHTI: austraallased ei jõua peaministrite vaheldumist jälgida 

Kui kuni 2015. aastani tahtsid Austraalias kiirabiarstid patsientidelt nende seisukorra hindamise eesmärgil kuulda peaministri nime, siis nüüdseks on sellest loobutud. Arstide väitel oli paljudel patsientidel raskusi peaministri nime meenutamisega, kuid see polnud seotud mäluprobleemide ega mõne haigusega. Asi oli lihtsalt selles, et inimesed ei suutnud kiiretel poliitilistel muutustel silma peal hoida, sest viimase kümne aasta jooksul on Austraalias vahetunud kuus peaministrit.

Kui aastatel 1975-2007 ehk 32 aasta jooksul juhtisid Austraaliat vaid neli peaministrit, siis viimase kümne aasta jooksul on neid olnud kuus. BBCi andmetel on taolisel sagedasel võimuvahetusel mitu põhjust. Kõigepealt on selleks liiga lühike võimuaeg (3 aastat), sest paljudes teistes demokraatlikes riikides valitakse valitsus ametisse 4-5 aastaks. Ka hääletamiskohustus ei ole sel juhul plussiks ning samuti ollakse seisukohal, et tihti on Austraaliat sattunud valitsema „teise sordi liidrid”, kes tegelevad pigem oma poliitiliste vastaste põrmustamise kui riigi juhtimisega.