Kas sinu pea on hästi kaitstud? Tamrex tutvustab tippklassi kiivreid! 

KASK kiivrid on stabiilsed ja suurepärase istuvusega. Kiiver püsib hästi peas isegi, kui kukud või oled rihma lahti unustanud. Oluline on meeles pidada, et lõuarihm tuleb alati enne objektile sisenemist kinnitada. Vaid nii on su pea kindlalt kaitstud.