Avatud kontori võlud ja valud Kadri Penjam

VAIKUSESSE HELISTAMA: Hetkel on end n. ö. telefoniputkas sisse seadnud Playtech Estonia direktor Ivo Lasn. Robin Roots

Olen oma silmaga näinud Eestis kontoreid, kus ühes ruumis on koos üle 60 inimese, ütleb arhitekt Jaan Port arhitektuuribüroost Pin Arhitektid. Kindlasti on aga ühises ruumis viibivate inimeste arvust olulisem see, millised võimalused on seal teistest eemalduda, privaatselt helistada, pidada koosolekuid ehk siis isoleerida end mürast.