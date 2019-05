GALERII | ÕL CANNES'IS: Brasiilia film juhib tähelepanu populistliku presidendi katsetele kunst riigis välja suretada 

Režissöörid Kleber Mendonca Filho ja Juliano Dornelles Erlend Štaub

Läinud aastal Brasiilia presidendivalimised võitnud Bolsonarot on nimetatud parempopulistiks. Bolsonaro vastased on rõhutanud tema küsitavaid sõnavõtte, kus ta on alandanud naisi ja geisid ning kiitnud piinamist Brasiilia sõjaväelise diktatuuri ajal aastatel 1964–1985. Tema pooldajad on aga need, kes on väsinud Brasiiliat aastakümneid juhtinud suurparteide korruptsioonist, riiki vaevavast ebavõrdsusest ja kuritegude arvu kasvust ning ootavad Bolsonarolt suuri muutusi. Sealne kultuurikiht on aga mures, sest vastava valdkonna ministeeriumit enam pole ning filmitööstuse riiklik rahastus on aastaga poole võrra vähenenud. Võrreldes 2009. aastaga on aga eelarvest eraldatav raha audiovisuaalse kunsti tegemiseks vähenenud suisa kümme korda.