Kasulikke nippe ja nõuandeid: kuidas värvida puitfassaadi? 

Kuidas valida värvitoodet?

Maja fassaad peab igal aastal hakkama saama nii karmi talvise külma kui kuuma suvepäikesega, lõputu vihma ning lugematu arvu külmumiste ja sulamistega. Seepärast on eriti oluline, et fassaadivärv on UV-kindel, külmumiskindel, samaaegselt nii vetthülgav kui veearu läbilaskev (mis tuleb majast seestpoolt). Fassaadivärv peab olema ka tugev, kuna nii vihma, lume kui tuulega ringi lendav tolm ja liiv mõjutavad fassaadi füüsiliselt. Lisaks elanike enda mõju, nagu jalgrattad, pallid, aiatööriistade toetamine vastu majaseina jne.

Sobivaima puitfassaadivärvi valimine sõltub aluspinna karedusastmest ehk sellest, kas tegemist on saetud, peensaetud või hoopis hööveldatud lauaga. Siledale hööveldatud lauale jääb mustus kehvemini külge. Karedamatele laudadele nakkub mustus paremini, aga samuti ka värv.

Kui tegemist on saetud lauaga, siis on soovitatav kasutada head kaitset pakkuvat nii-öelda „klassikalist“ puiduvärvi. Oluline on silmas pidada, et värv oleks piisavalt elastne. Teadupärast on puit nii-öelda elav materjal ja seega pidevas muutumises – mängib niiskuse ja temperatuuri toimel. Elastne värvikile liigub koos puiduga, ei pragune ega rebene. Vivacolori puitfassaadivärv Villa Akva on võitnud paljude usalduse just oma kvaliteedi ja pikaaegse vastupidavuse tõttu.

Hööveldatud sileda laua puhul on soovitatav valida väga hea nakkevõimega spetsiaalne värv, millel on samas õhuke värvikilekiht, et kaunis puidutekstuur jääks aimatav. Selleks sobib hästi Vivacolori puidukaitsevärv Villa Ultima.

Parima tulemuse annab põhjalik ettevalmistus

Igaüks teab, et parima tulemuse annab alati ja igas asjas põhjalik ettevalmistus. Sama kehtib ka puitfassaadide värvimise puhul. Mille osas silmad lahti hoida? Kui seinal on hallitust või sammalt, siis tuleb see kindlasti enne töödega alustamist korralikult eemaldada. Lahtine sambla ja hallituse saab eemaldada mehaaniliselt kraapimise teel. Seejärel tuleb pinda põhjalikult pesta spetsiaalse hallitusvastase ainega.