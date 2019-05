SKANDAAL: Cannes'i festival andis elutöö auhinna naisepeksjale

Cannes'i korraldajad teatasid aprillis uhkelt, et tänavuses programmis on senisest rohkem naiskineaste. Kuid filmidest „Rocco ja tema vennad“, „Leopard“ ja „Samurai“ tuntud Alain Deloni (83) valimine Cannes'i kõrgeima tunnustuse, elutöö Kuldse Palmioksa saajaks on põhjustanud ohtralt poleemikat. 2013. aastal väitis 1960. aastate seksisümboli poeg Alain-Fabien Delon Vanity Fairi Itaalia väljaandes, et isa oli tema emal kaheksa roiet puruks peksnud ning kaks korda ninaluu murdnud. Jutt on endisest hollandi modellist Rosalie van Breemenist, kellega Delon oli tutvunud 1987. aastal oma muusikavideo „Comme au cinéma“ võtetel. Rosalie sünnitas filmikuulsusele kaks last: tütar Anouschka tuli ilmale 1990. aastal, poeg Alain-Fabien neli aastat hiljem. Armusuhe leidis lõpu 2002. aastal.

EI EITA NAISTE PEKSMIST: Delon 2017. aasta sügisel Pariisis oma kunagise kauase elukaaslase Mireille Darci matustel. AFP/Scanpix

Hoidis poega koos koertega puuris

Ent Alain-Fabien pole ainus võsuke, kes on Deloni vägivaldsuse paljastanud. Filmikuulsuse vanem poeg Anthony Delon (54) rääkis hiljuti dokfilmi võtteil, et isa oli teda lapsepõlves koos koertega puuri lukustanud. Selle eesmärk olnud pojas iseloomu kasvatada. „Laste iseloomu nii ei tugevdata. Kui tahad, et su laps saaks tugevaks, pead andma talle armastust, julgust,“ kommenteeris Anthony Instagrami videos. Enda sõnul eelistanuks ta siiski, et info koertepuuri kasutamisest distsiplineerimisel poleks avalikkuse ette jõudnud.

Veebiküljel Care2 algatati petitsioon, et Cannes'i festival Deloni ei autasustaks. Teisipäeva õhtupoolikuks oli petitsiooniga ühinejaid juba üle 18 000. Care2 põhjendab üleskutset nii Deloni vägivaldsusega naiste vastu kui ka tema rassistlike ja homofoobsete vaadetega. Delon on öelnud, et geipaaridel ei tohiks olla õigus lapsi saada ega lapsendada. Lisaks on ta tuntud Prantsuse paremäärmuslike liikumiste poolehoidjana. Kuid Cannes'i festivali juht Thierry Frémaux kaitses esmaspäevasel pressikonverentsl festivali otsust. „Me ei anna Alain Delonile Nobeli rahupreemiat. Me anname talle näitlejakarjääri eest Kuldse Palmioksa,“ vahendab AFP. „Alain Delonil on õigus mõelda, mida ta soovib.“